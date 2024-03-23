إقبال ضعيف على التصويت بانتخابات نقابة المحامين فى الإسماعيلية

شهد مقر نقابة المحامين الفرعية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، إقبالًا ضعيفًا مع بدء عمليات التصويت بانتخابات نقابة المحامين 2024، حيث تم فتح اللجان منذ الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساء.

الانتخابات تحت إشراف قضائي

وتقام الانتخابات تحت إشراف قضائي، حيث يصوت المحامون لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة.

نقابة محامين الإسماعيلية تنهي الاستعدادات لانطلاق الانتخابات

وكانت قد أنهت نقابة المحامين في محافظة الإسماعيلية كل استعداداتها لاستقبال الناخبين بانتخابات النقابة لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

انطلاق الانتخابات

وانطلقت صباح اليوم السبت، انتخابات نقابة المحامين لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

15 مرشحًا يتنافسون على منصب النقيب

‏‎ ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًًا و253 مرشحًا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

‏‎ ويختار المحامون نقيبًا عامًا واحدًا، و3 مرشحين عن الإدارات القانونية، و25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف.

أعداد اللجان والصناديق على مستوى الجمهورية

‏‎وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.