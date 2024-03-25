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حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق كشمير لـ28 إبريل

لاعب الزمالك السابق
لاعب الزمالك السابق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن كشمير في حلوان لجلسة 28 أبريل  

كشف أمر الإحالة أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر آلة حادة لسرقة المجني عليه نجل لاعب الزمالك السابق، فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره.

المتهم أحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، في قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر كشمير والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله آلة حادة- محل الاتهام-.

محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد حسني العالم نجل لاعب الزمالك السابق كشمير

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