تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى "خلية اللجان النوعية بالتجمع" لـ13 مايو

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 73 متهمًا بخلية اللجان النوعية بالتجمع، في اتهامهم بالانضمام لـجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية لجلسة 13 مايو؛ للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 51 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 حتى 30 يوليو 2023، المتهمون من الأول للثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وتابع: المتهمون من الرابع حتى الثالث والسبعين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

المتهمون من الأول حتى الثالث ومن السادس حتى العاشر، ومن العشرين حتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.

وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول حتى الثالث ومن السابع حتى العاشر ومن الثاني عشر حتى الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتى الثلاثين ومن الـ34 حتى الـ37 ومن السادس والأربعين حتى الثامن والأربعين ومن الخمسين حتى السابع والخمسين حازوا مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص.