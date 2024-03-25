الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب مشادة كلامية.. المؤبد لعاطلين بتهمة الشروع فى قتل حلاق بالجيزة

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة 23 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، عاطلين، بالسجن المؤبد 25 سنة، لاتهامهما بالشروع في قتل "محمد. م"، بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثراها المتهمين بالتعدي على المجنى عليه بأسلحة بيضاء.

 

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة في القضية التي تحمل رقم 297 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، عن أن المتهمين «أحمد - 44 سنة»، عاطل، و«إبراهيم..- 19 سنة»، عاطل، شرعًا في قتل محمد مصطفى، حلاق، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيّتا النية على قتله، وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين، وما أن ظفر به المتهم الثانى كال له طعنة بظهره، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو إدراك المجنى عليه بالعلاج.

 

أقوال المجني عليه 

وقال المجني عليه، أمام هيئة المحكمة، إنه على إثر مشادة كلامية ثارت فيما بينه وبين المتهم الأول، قام الأخير بإشهار سلاح أبيض في مواجهته والتعدي عليه، بالأيدى وشل مقاومته وسدد له طعنة بظهره، وفرا هاربين.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق التحريات الجيزة المؤبد لعاطلين

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