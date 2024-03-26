الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضربة على الرأس.. القصة الكاملة لمحاكمة سيدتين تسببا في قتل مريضة سرطان بمايو

محكمة
محكمة

«كانت مريضة سرطان وهما دفعوها في المشاجرة».. واقعة مأساوية راحت ضحيتها سيدة مريضة سرطان في مشاجرة مع جيرانها في منطقة 15 مايو .. وتم التحقيق معهمن وإحالتهن للمحاكمة.

وجاء في تفاصيل القضية أن مشادة نشبت بين طرف أول «حسنية يوسف محمد، إسلام محمد عيسي، نجل الأولى»، وبين «رحمة فراج مصطفي نجلة الأولي وشقيقة الثاني فايزة إبراهيم ابراهيم، تغرید أشرف اسماعيل محمود».

وبسبب خلاف بين الطرفين مع الطرف الأول وتدخل ابنها للفض بينهما عقب معايرتها بأنها تبيع خضار وتعدوا عليها بالضرب على الرأس وبسبب مرضها المزمن توفت السيدة فور دفعها والتعدي عليها بالضرب.

وتبين حدوث مشادة كلامية حول خلافات البيع، وخلال المشاجرة تلقت «حسنية يوسف»، ضربة على الرأس تسببت في وفاتها، حيث تبين أن السيدة في العقد السادس من العمر ومصابة بمرض السرطان وتتعافى منه خاصة عقب إجرائها جراحة لإزالة ورم الصدر، وأن المتهمتان تعديا عليها بالضرب من ظهرها وعلى رأسها فتسببا في وفاتها.

وتم التحقيق مع المتهمين وحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، حتى قررت النيابة إحالة المتهمتين للمحاكمة بتهمة ضرب أفضى إلى موت.

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