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محمد الباز
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محمد الباز

حوادث

20 مايو.. استئناف المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور على حكم حبسه

حادث الفنان أشرف
حادث الفنان أشرف عبدالغفور

حددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر 20 مايو المقبل لنظر أولى جلسات استئناف المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته، على حكم حبسه 3 سنوات.

وقضت محكمة جنح أكتوبر في وقت سابق بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته، فى حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، و40 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا والمصاريف، وألزمته بأتعاب المحاماة.

وكانت قد استمعت المحكمة لمرافعة المدعي بالحق المدني عن أسرة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، وطالب شعبان سعيد، المحامى، هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الإتلاف غير العمدى، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور، ولم تدرج تهمة الإتلاف غير العمدى.

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محكمة جنح أكتوبر تصدر حكمها على المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

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3 سنوات للمتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

وطالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة، حيث خلت أوراق القضية منها، وطالب بتعويض مالي قدره أربعون ألفا وواحد.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

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