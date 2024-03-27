الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل صدفة.. من هو أنور البعثى أحدث المنضمين للعمل؟

الفنان أنور البعثي
الفنان أنور البعثي

انضم الفنان أنور البعثي إلى مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بمشاركة نخبة من النجوم، ومن تأليف أيمن سلامة، وتحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز.

الفنان أنور البعثي

وكان أنور البعثي أحدث المنضمين لمسلسل صدفة، من خلال بوستر منفرد،  وسيظهر خلال الحلقات بشخصية محورية وهي الطبيب المعالج للفنانة ميار الغيطي، ضمن أحداث العمل الفني الذي يعرض حصريًا على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة ١٦

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.


مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة ١٦ 

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

مسلسل صدفة

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.


أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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