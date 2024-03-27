مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج.. ملخص الحلقة 16 وموعد إعادتها

يبحث العديد من متابعى مسلسل صدفة عن ملخص الحلقة الـ 16 وذلك قبل بداية الحلقة 17 اليوم الأربعاء، وقد كان فى الحلقة الـ 16 العديد من التفاصيل التى تخص صدفة وأخواتها والتقرب منهم، بالاضافة إلى تفاصيل مشاجرتها مع سلوى الخطاب، فى هذا السياق تكشف الدستور خلال السطور المقبلة ملخص الحلقة الـ 16 من مسلسل صدفة.

ملخص مسلسل صدفة الحلقة 16

- تنجح "صدفة" في كسب قلوب شقيقتيها فرح - نور إيهاب، ومنار - ميار الغيطي والتقرب منهما.

-تحاول هالة - سلوى خطاب قتل صدفة - ريهام حجاج، وطلبت منها الابتعاد عن ابنتيها واعتدت عليها لفظيا.

- طلبت منار - ميار الغيطي من والدها خالد الصاوي ووالدتها سلوى خطاب أن يبتعدا عن صدفة.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 17

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.