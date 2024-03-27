الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل صدفة.. رباب ممتاز تعلن انتهاء تصوير العمل: "فركش صدفة"

صور من الكواليس
صور من الكواليس

نشرت الفنانة رباب ممتاز، صورا من كواليس مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، تعلن من خلالها الانتهاء من تصوير المسلسل، وكتبت “فركش صدفة”.

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وكانت قد أظهرت الحلقة الماضية من المسلسل، ذهاب «صدفة» إلى «أدهم» داخل عيادته، وهي تحاول السرد معه، والحديث عن نفسها دون أن تعرفه بنفسها.

وبينت تفاصيل المشهد أنَّ «طارق» عصام السقا، كان يتبعها إذ اتصل بها طالبًا منها الخروج، لترد أنّها لدى زوج شقيقتها، وهو ما أصاب «أدهم» بالذهول، بأن صدفة هي شقيقة زوجته السابقة.

مسلسل صدفة 


يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة 
ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة


كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.


أبطال مسلسل صدفة


“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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