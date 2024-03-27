الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع لحوم على أهالي 8 قرى بمركز قطور في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وجمعية الأورمان فى توزيع ألفين كيلو لحوم على ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بعدد (8) قرى وهم: سملا، وكوم علي، وابشواى الملق، وعزبة البكري، وعزبة الابياري، وعزبة مدكور، وعزبة باز مركز قطور.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا. 

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفَّذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

وجمعية الأورمان الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا وابشواى الملق وعزبة البكري وعزبة الابياري كاهل المواطنين المجتمع المدنى

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