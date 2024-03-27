الأربعاء 27 مارس 2024
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محافظات

محافظ الغربية: اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة

من الحدث
من الحدث

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة صباحية بمركز ومدينة السنطة؛ لتفقد أعمال الرصف والحملة الميكانيكية لمتابعة موقف المعدات الهندسية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع بورسعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار.

وتابع محافظ الغربية، جولته بتفقد المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية والجراج، حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

ووجَّه المحافظ خلال جولته بتنفيذ خطة اخلاء تدريبية للتعامل مع حالات الطوارئ  داخل الجراجات، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من أخطارها.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن الخطة المزعم تنفيذها هدفها نشر الوعي بين كل العاملين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.

واختتم المحافظ الجوله بتفقد منافذ بيع السلع الغذائية للاطمئنان على أسعار السلع.

أعمال الرصف الحملة الميكانيكية المعدات الهندسية مصالح المواطنين التحديات والمشكلات وشفط مياه الأمطار

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