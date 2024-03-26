الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى غزوة بدر

محافظ الغربية خلال
محافظ الغربية خلال الصلاة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى غزوة بدر، من داخل رحاب مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بحضور اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا  والعميد هاني عامر المستشار العسكري للمحافظه، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الغربية، لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وأدى محافظ الغربية، صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية، ثم كلمة للشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من انتصار غزوة بدر الكبرى، وأن لله أيامًا فاصلة وحاسمة في تاريخ الأمة الإسلامية من هذه الأيام غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها الحق على الباطل رغم قلة عدد وعتاد المسلمين وكثرة عدد وعتاد المشركين الكافرين فكان هذا الانتصار يومًا فاصلًا بين الحق والباطل، أن حسن التوكل والاعتماد الله والأخذ بالأسباب والإعداد والتخطيط الجيد هو طريق التقدم والانتصار، واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية.

وفي نهاية الاحتفال قدم محافظ الغربية التهنئة بمناسبة هذه الذكرى العظيمة إلى جميع الحضور وكل أهالي الغربية والأمة العربية والإسلامية.

محافظ الغربية طارق رحمي مديرية الأوقاف مكتب محافظ الغربية غزوة بدر الكبرى صلاتي العشاء والتراويح ومباحث التموين وسلامة الغذاء

مواد متعلقة

رفع 360 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة في المحلة الكبرى بالغربية

ضبط أصحاب 3 مخابز بلدية استولوا علي 3.5 طن دقيق مدعم في الغربية

إزالة 7 تعديات على أراض زراعية وحالات بناء مخالف في زفتى بالغربية

تشميع 95 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

ضبط 7200 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها في زفتى والسنطة بالغربية

تحرير 88 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الغربية خلال 24 ساعة

محافظ الغربية يتفقد محيط مسجد السيد البدوى

رفع 208 حالات إشغال خلال حملات لمواجهة التعديات والإشغالات فى الغربية

الأكثر قراءة

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

بكاء التوأم حسن خلال النشيد الوطني للمنتخب فى نهائى كأس العاصمة

كرواتيا ينهى آمال الفراعنة للعودة للنتيجة بهدفين فى نهائى كأس العاصمة

أمين صندوق الزمالك يكشف حقيقة تصريحات "كهربا" حول الغرامة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مسلسل المعلم الحلقة 16.. المعلم قلاش يعترف لـ"مصطفى شعبان" بحقيقة مخدارت والده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"