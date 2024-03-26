الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 88 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الغربية خلال 24 ساعة

حملات تموين
حملات تموين

حررت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 88 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، بتلقيه إخطارا من ضباط وأفراد مباحث التموين، بتحرير 88 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان،  وعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

وكان مدير أمن الغربية، قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

مباحث التموين بالغربية مخالفة تموينية مدير امن الغربيه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال استمرار شن الحملات الرقابية توفير كافة احتياجات المواطنين

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