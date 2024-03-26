الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 360 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة في المحلة الكبرى بالغربية

رفع القمامة
رفع القمامة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حملة نظافة ناجحة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث تم رفع 360 طن قمامة ومخلفات في حملة نظافة شاملة على مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وأعلن اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، عن نجاح الحملة التي استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى المحيطة بها، وتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع نواب رئيس المدينة وتحت إشرافهم، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق الفرعية وتسويتها وتنظيفها بشكل كامل، وقد تم تحقيق هذا الإنجاز الكبير في ظرف 24 ساعة فقط.


وتأتي أهمية هذه الحملة في تحسين البيئة وتوفير بيئة صحية للمواطنين. فتراكم القمامة والمخلفات يسهم في انتشار الأمراض وتلوث الهواء والمياه، وبالتالي يشكل تهديدًا على صحة السكان وجودة حياتهم. كما أنه يؤثر على جمالية المدينة ويعكر المنظر العام.

حملة نطافة إحدى القرى التابعة لمركز المحلة رفع قمامة المحلة ال أبناء محافظة الغربية

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