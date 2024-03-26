إزالة 7 تعديات على أراض زراعية وحالات بناء مخالف في زفتى بالغربية

نفذت رئاسة مركز ومدينه زفتي، بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، حملة مكبرة على المبان الكائنة بنطاق المركز لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التي تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للتصدي للبناء علي اراضي الدولة والاراضي الزراعية والبناء دون تراخيص، وذلك بناء على توجيه من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والذي شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراجعة تراخيص البناء وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.

وأزالت الحملة 7 حالات تعد على الأرض الزراعية، بنطاق مركز زفتي، كما أعلن رئيس مجلس مدينة زفتى، أن المجلس قد نجح في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية؛ بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة.

شارك في الحملة مجاهد الدرف، نائب رئيس المركز والمدينة، ومسؤول التعديات بالمركز، وفريق العمل التنفيذي، ومعدات مجلس المدينة والمجالس القروية التابعة.