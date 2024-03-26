الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط أصحاب 3 مخابز بلدية استولوا علي 3.5 طن دقيق مدعم في الغربية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، من ضبط أصحاب 3 مخابز بلدية استولوا على  3.5 طن من الدقيق المدعم لإعادة بيعه في السوق السوداء وتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

جرد الأرصدة يكشف استيلاء أصحاب المخابز على الدقيق المدعم

وتلقي المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من إدارة تموين المحلة الكبرى، يفيد تمكن مفتشو الإدارة من ضبط صاحب مخبز بدائرة مركز المحلة الكبرى، وقد استولي علي 1.5 دقيق مدعم، وذلك بعد جرد الأرصدة والأجهزة ومراجعة الرصيد، بدائرة مركز المحلة الكبرى، تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ علي الدقيق الموجود بالمخبز، وتحويل التمر للنيابة العامة.

كما نجحت الادارة التموينية لمركز ومدينة زفتي، في  ضبط صاحب مخبز بلدي، وقد استولي علي طن دقيق مدعم، بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، وتم مراجعة الأرصدة والدفاتر وتبين انه قام بجمع 20 جوال دقيق استخراج 87.5%، يبلغ وزن الجوال 50 كيلو جرام، بإجمالي واحد طن.

وأيضا صاحب مخبز بلدي، وقد استولي علي طن دقيق مدعم، بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء،  بدائرة مركز ومدينة زفتي، تم التحفظ علي الكميتين وتم تحرير محضرين منفصلين لكل صاحب مخبز استولي علي الدقيق المدعم دون وجه حق.

محافظ الغربية يوجه بتكثيف جهود الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والمخابز البلدية والسياحية

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه مديرية الصحة، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، لمتابعة جهود الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والمخابز البلدية والسياحية خلال شهر رمضان المعظم.

ووجه "رحمي" بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من الاشتراطات الصحية، وسلامة الوجبات المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى تكثيف الحملات على بائعي العصائر والمشروبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

كما وجه المحافظ بتشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين.

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