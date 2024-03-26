تشميع 95 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

استمرت مراكز ومدن محافظة الغربية، في شن حملاتها لتطبيق قرارات مجلس الوزاراء، بخصوص مواعيد الغلق المحددة، وتطبيق الاجراءات الاحترازية، والحد من استهلاك الطاقة الكهربية، ومن إهدارها.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 95 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد "رحمي"، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، بالإضافة إلى منع انتشار العدوى بين المواطنين، وضمن الإجراءات التي تهدف إلى توفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأعلنت محافظة الغربية، أن الحملات التي قامت بها الوحدات المحلية بالمراكز والمدن داخل محافظة الغربية قد تمكنت من إغلاق وتشميع 95 محلًا وورشة ومنشأة تجارية، وذلك لمخالفتها مواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما نجحت الحملة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ53 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، بإشراف رؤساء المدن والأحياء وتحت إشراف المحافظ.