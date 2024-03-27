القبض على عصابة "الشنط الحريمى" فى طنطا بالغربية

تمكنت مباحث قسم أول طنطا، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة شنط السيدات أثناء قيادتهم الدراجات النارية وبحوزتهم عدد كبير من أجهزة المحمول والشنط الحريمي.



تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عاصم مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الكفراوى رئيس مباحث قسم أول طنطا من ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين تخصصا في سرقة شنط السيدات عن طريق الخطف بواسطة دراجة نارية، حيث تم ضبطهما بحوزتهما 15 شنطة و15 هاتف محمول وتمت إعادة المسروقات للمجني عليهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.