مسلسل صدفة الحلقة 17.. أسرة ميار الغيطي تدعمها بعد محاولة انتحار فاشلة

يبحث عشاق الدراما عن تفاصيل مسلسل صدفة الذي بهر متابعيه بسبب الأحداث المتغيرة كل حلقة مما جعل الجماهير متشوقة لمشاهدة باقي أحداث المسلسل، خاصة بعد محاولات عديدة من ريهام حجاج للتقرب إلى شقيقتها لإجبار والدها “خالد الصاوي” الاعتراف بها كابنة شرعية منه.

مسلسل صدفة الحلقة 17.. أسرة ميار الغيطي تدعمها

أما عن السابقة قررت ميار الغيطي إنهاء حياتها لتتخلص من العار الذي يلاحقها بعد خيانتها لزوجها، وستبحث صدفة عن خطة حتى تتمكن من إقناع والدها بالاعتراف بها، ولكن فشلت بعد مساعدة والدها النجم “خالد الصاوي”.

وفي أحداث اليوم من مسلسل “صدفة” تعمل الأسرة جاهدة على الوقوف بجانب "ميار الغيطي" التي قررت الانتحار للتخلص من الشعور بالذنب، خاصة بعد أن تركها زوجها بعد إحتشاف خيانتها له.

ويدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول حياة «ميس صدفة » مدرسة التاريخ، التي تقع في العديد من المشكلات بمحض الصدفة، تقلب حياتها رأسا على عقب.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 17

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.