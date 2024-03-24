الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" توقعات حالة الطقس في آواخر أيام رمضان 2024

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان الكريم، خاصة بعد مرور النصف الاول من رمضان 2024.

وقالت غانم، في تصريحات خاصة لموقع “الدستور”، إن مصر شهدت تقلبات جوية سريعة خلال الأيام الماضية من حيث تغير وتقلب درجات الحرارة، وذلك نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا ما يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وأحيانًا سحب رعدية في بعض الأماكن.

وأضافت الدكتورة منار غانم: من المتوقع قيام درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل، وستبدأ درجات الحرارة في الأرتفاع، وذلك لعدم أستقرار حالة الطقس، وهناك استمرار في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شرق البلاد وشرق القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

الأرصاد تكشف لـ "الدستور" توقعات حالة الطقس في آواخر أيام رمضان 2024

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومناطق  متفرفة من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

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حالة الطقس للأسبوع الثالث من شهر رمضان 2024

حالة الطقس للأسبوع الثالث من شهر رمضان

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يتوقع أن يكون الطقس دافئا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مع درجات حرارة مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، ويتوقع أن يكون باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تكشف لـ "الدستور" توقعات حالة الطقس في آواخر أيام رمضان 2024

وتشير التوقعات عن حالة الطقس للفترة من يوم الثلاثاء وإلى يوم الأحد إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف مناطق البلاد، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما يتوقع نشاط وسرعة للرياح على مناطق غرب البلاد، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على فترات متقطعة، مما يستدعي الحذر أثناء التنقل، وفي الأيام التالية، من الخميس حتى الأحد، من المتوقع استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتصبح مائلة للبرودة خلال ساعات الليل.

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