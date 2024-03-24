الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز

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حالة الطقس للأسبوع الثالث من شهر رمضان 2024

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس للأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجري حيث تشير إلى تغيرات متفاوتة في درجات الحرارة وظروف الطقس على مختلف مناطق الجمهورية المصرية، وذلك من عدا الإثنين الموافق 25 مارس وحتى يوم الأحد 31 من الشهر ذاته.

حالة الطقس للأسبوع الثالث من شهر رمضان

ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يتوقع أن يكون الطقس دافئا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مع درجات حرارة مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، ويتوقع أن يكون باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقد يشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية صباحًا، فيما قد يتواجد نشاط في سرعة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتشير التوقعات عن حالة الطقس للفترة من يوم الثلاثاء وإلى يوم الأحد إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف مناطق البلاد، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

كما يتوقع نشاط وسرعة للرياح على مناطق غرب البلاد، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على فترات متقطعة، مما يستدعي الحذر أثناء التنقل، وفي الأيام التالية، من الخميس حتى الأحد، من المتوقع استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتصبح مائلة للبرودة خلال ساعات الليل.

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احتمالات سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بتوقعات سقوط الأمطار، فهناك احتمالية لحدوث ذلك بحالات متفاوتة الشدة ورعدية على معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبداية تساقط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، كما أن الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة في محافظات الوجه البحري وبعض مناطق سيناء، مع امتدادها بشكل خفيف إلى مدن القناة وشمال ووسط الصعيد، ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار متقطعة خلال اليوم، ويتميز فصل الربيع بتقلبات جوية حادة ومنخفضات صحراوية ورياح خماسين وغيرها من الظواهر الجوية المختلفة.

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