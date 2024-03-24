حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 24-3- 2024

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الأحد أن يسود الطقس الشتوي رغم انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، ولكن تنخفض درجات الحرارة ليسود الطقس الدافئ نهارًا، بارد في فترات مع عودة التيارات الشمالية الباردة من أوروبا مرة أخرى، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 24-3- 2024 الموافق 14 رمضان.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم، أن يسود الطقس الدافئ نهارًا، ويسود الطقس البارد ليلًا وفي الصباح الباكر، وتوقع الخبراء احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (30-40%).

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية نهارًا، بينما ليلًا وفي الصباح الباكر يكون حالة الطقس بارد، بينما يكون دافئ نهارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة (20-30%)، ويكون الطقس مائل للحرارة نهارًا على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة (20-30%).

حالة الطقس في الإسكندرية

وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية يكون الطقس مائل للبرودة على الإسكندرية والسواحل الشمالية نهارًا، بينما ليلًا وفي الصباح الباكر يكون حالة الطقس بارد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 22

6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 23

بنها الصغرى 13 والعظمى 22

دمنهور الصغرى 14 والعظمى 22

وادي النطرون الصغرى 13 واعظمى 23

كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20

المنصورة الصغرى 13 والعظمى 22

الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22

شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 22

طنطا الصغرى 13 والعظمى 21

دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 22

السويس الصغرى 13 والعظمى 22

العريش الصغرى 12 والعظمى 21

رفح الصغرى 13 والعظمى 20

رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 22

نخل الصغرى 10 العظمى 19

سانت كاترين الصغرى 08 والعظمى 15

الطور الصغرى 14 والعظمى 22

طابا الصغرى 15 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19

العلمين الصغرى 13 والعظمى 19

مطروح الصغرى 12 والعظمى 18

السلوم الصغرى 11 والعظمى 19

سيوة الصغرى 11 والعظمى 20

الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27

مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 28

شلاتين الصغرى 16 والعظمى 28

المنيا الصغرى 11 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 12 والعظمى 23