السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر أخبار حالة الطقس غدا الأحد 14 رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري تستحوذ على اهتمام الكثير من الأشخاص في مصر لمتابعة تطورات الأجواء في مصر.

آخر أخبار حالة الطقس غدا الأحد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، بينما سيكون مائلًا للبرودة على السواحل الغربية ودافئا في جنوب سيناء وشمال الصعيد، مع درجات حرارة مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، وستكون الليالي والصباح الباكر باردة على معظم المناطق.


الأمطار ونشاط الرياح

كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية وسيناء مع امتداد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

ومتوقع أيضا وجود نشاطات للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الاثنين المقبل

سيشهد يوم الإثنين المقبل عدة ظواهر جوية من أبرزها الشبورة المائية والتي تتواجد على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تشهد السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة حالة من نشاط الرياح.

يهمك أيضا:

تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 23-3-2024 فى مصر

حالة الطقس اليوم 12 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

موعد ارتفاع درجات الحرارة

ومن المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجي على أغلب الأنحاء اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 مارس إلى يوم الخميس، وتنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، أما يوم الجمعة 29 مارس الجاري تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 

المدينةالعظمى الصغرى 
القاهرة2013
بنها2013
طنطا2013
بورسعيد2013
الطور2213
سانت كاترين144
الإسكندرية1912
مطروح1810
سوهاج2411
قنا2413
الأقصر2613
أسوان2815
حالة الطقس حالة الطقس غدا الأحد الامطار نشاط الرياح ارتفاع درجات الحرارة

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم 12 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

12 رمضان.. حالة الطقس اليوم الجمعة 22-3-2024 فى مصر ودرجات الحرارة فى المحافظات

الأكثر قراءة

عاجل.. سر «الحشاشين».. كيف صنع كريم عبدالعزيز وبيتر ميمى هذه التحفة الفنية؟

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024.. 4 ساعات يوميًا

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 13.. صراع عرش السلطنة يشتعل وبزوغ نجم "الصباح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟