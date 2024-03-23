آخر أخبار حالة الطقس غدا الأحد 14 رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري تستحوذ على اهتمام الكثير من الأشخاص في مصر لمتابعة تطورات الأجواء في مصر.

آخر أخبار حالة الطقس غدا الأحد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، بينما سيكون مائلًا للبرودة على السواحل الغربية ودافئا في جنوب سيناء وشمال الصعيد، مع درجات حرارة مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، وستكون الليالي والصباح الباكر باردة على معظم المناطق.



الأمطار ونشاط الرياح

كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية وسيناء مع امتداد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

ومتوقع أيضا وجود نشاطات للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الاثنين المقبل

سيشهد يوم الإثنين المقبل عدة ظواهر جوية من أبرزها الشبورة المائية والتي تتواجد على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تشهد السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة حالة من نشاط الرياح.

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موعد ارتفاع درجات الحرارة

ومن المتوقع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجي على أغلب الأنحاء اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 مارس إلى يوم الخميس، وتنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، أما يوم الجمعة 29 مارس الجاري تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد