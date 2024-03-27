الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

تعرف على مخاطر منتجات الألبان على مرضى القلب

الألبان
الألبان

تعتبر منتجات الألبان جزءًا مهمًا من وجبة متوازنة ومليئة بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم، الفوسفور، وفيتامين ب وفيتامين د، وضرورية في مراحل النمو المختلفة لدى الأطفال وأيضًا مع تقدمنا ​​في السن. 

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمرضى القلب، يجب التعامل مع الألبان بعناية، فهى تحتوي أيضًا على دهون مشبعة يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول الضار وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا “Hindustan times ”.

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أفضل خيارات الألبان لمرضى القلب

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من أمراض القلب، من المهم إعطاء الأولوية للخيارات المنخفضة في الدهون المشبعة والكوليسترول، لأن هذه المكونات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم عوامل الخطر القلبية الوعائية.

ووفقًا لموقع “Hindustan times ” يقول الخبراء إنه لا ينبغي تخطي منتجات الألبان تمامًا لأنها تحتوي على ثروة من العناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن تفيد الجسم والعقل، في حين أن الحليب قليل الدسم والجبن القريش يحظى بالإعجاب، يجب دائمًا استهلاك الحليب كامل الدسم والجبن الكريمي باعتدال. إذا كنت تبحث عن استبدال منتجات الألبان وغيرها من مصادر الدهون المشبعة، فيمكن تضمين الدهون غير المشبعة، مثل المكسرات أو الأفوكادو أو زيت الزيتون في النظام الغذائي.

حليب قليل الدسم 

تشمل الاختيارات المثالية الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم، الذي يوفر العناصر الغذائية الأساسية مع نسبة منخفضة من الدهون المشبعة.

 

زبادي قليل الدسم

وبالمثل، فإن الزبادي قليل الدسم، وخاصة الأصناف العادية الخالية من السكريات المضافة، يمثل خيارًا مناسبًا للتخفيف من تناول الدهون المشبعة والسعرات الحرارية.

جبن قليل الدسم

يمكن أن يوفر دمج الجبن قليل الدسم، مثل الجبن القريش أو جبن الموتزاريلا منزوع الدسم، فوائد الألبان مع محتوى دهني مشبع معتدل، على الرغم من أن التحكم في الكمية يظل محوريًا بسبب كثافة السعرات الحرارية.

زبادي يوناني


يتميز الزبادي اليوناني باحتوائه على نسبة عالية من البروتين ومحتوى منخفض من الكربوهيدرات مقارنة بالزبادي العادي، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب.

أسوأ منتجات الألبان لمرضى القلب
 

حليب كامل الدسم

وينبغي تجنب أنواع الحليب والزبادي كامل الدسم بسبب ارتفاع محتواها من الدهون المشبعة والكوليسترول، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر القلب والأوعية الدموية.

جبنة كريمية أو شيدر

يجب استهلاك الجبن الكريمي الغني بالدهون المشبعة باعتدال، في حين أن الجبن الصلب مثل الشيدر أو السويسري، الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، يتطلب تناولًا محدودًا في النظام الغذائي لمرضى القلب.

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