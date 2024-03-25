يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.. فوائد تناول الخس بصورة مستمرة

الخس هو من الخضروات الشهيرة التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للعديد من الأشخاص، فهو من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن والمواد الوقائية الأخرى، على سبيل المثال، يمكن أن يساعد تناول المزيد من الخس في تعزيز تناولك للعناصر الغذائية الأساسية، مثل حمض الفوليك وفيتامين C ، بالإضافة إلى المركبات النباتية مثل الكاروتينات، وكلها يمكن أن تساعد في دعم الصحة العامة وتقليل مخاطر الحالات الصحية الشائعة، مثل أمراض القلب.

كل ما تحتاج لمعرفته حول الفوائد الصحية للخس:

يعد الخس مصدرًا جيدًا لبعض العناصر الغذائية الأساسية، مثل حمض الفوليك وفيتامين أ،حمض الفوليك هو فيتامين ب المطلوب لعدد من العمليات الحيوية في الجسم، مثل تطوير خلايا الدم الحمراء والانقسام الخلوي، هناك طلب كبير على فيتامين ب أثناء الحمل، لأنه ضروري لنمو الجنين وتطوره.

خلال فترة الحمل، تزداد احتياجات حمض الفوليك بنسبة 50٪، ولهذا السبب فإن زيادة تناولك الاطعمة الغنية بالفولات، مثل الخس، وتناول مكملات حمض الفوليك أو حمض الفوليك أمر في غاية الأهمية، ويحتوي كوب واحد من الرومين على 63.9 ميكروجرام من حمض الفوليك، وهو ما يغطي 16% و11% من احتياجات حمض الفوليك للأشخاص غير الحوامل والحوامل، على التوالي.

ويحتوي الخس أيضًا على نسبة عالية من فيتامين أ، الذي يلعب أدوارًا مهمة في النمو والتطور، والتواصل الخلوي، ووظيفة المناعة، وغيرها من العمليات الحيوية.

فيتامين K هو عنصر غذائي آخر يوجد بكميات كبيرة في الخس، والحصول على ما يكفي من فيتامين K مهم لصحة عظامك وهو ضروري لتخثر الدم، بالإضافة إلى حمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين ك، يحتوي الخس على كميات أقل من الفيتامينات والمعادن الأخرى، مثل فيتامين ج والبوتاسيوم، مما يجعله خيارًا مغذيًا.

الخس مليء بالمركبات النباتية مثل الكاروتينات، والأحماض الفينولية، والفلافونويد، وجميعها لها خصائص حماية خلوية قوية.

على سبيل المثال، يحتوي الخس على نسبة عالية من الكاروتينات بيتا كاروتين واللوتين، والتي لها تأثيرات مضادة للأكسدة في الجسم، وتحمي مضادات الأكسدة من التلف الخلوي عن طريق تحييد المركبات شديدة التفاعل التي تسمى الجذور الحرة، فالجذور الحرة هي منتجات ثانوية لعملية التمثيل الغذائي وغيرها من العمليات وعندما تطغى الجذور الحرة على دفاعات الجسم المضادة للأكسدة، فإنها تؤدي إلى حالة تسمى الإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى تلف خلاياك والالتهاب المزمن.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخس يمكن أن يساعد في دعم دفاعات الجسم المضادة للأكسدة والحماية من الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالحالات الصحية الشائعة، على سبيل المثال، تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بمضادات الأكسدة الموجودة في الخس، مثل بيتا- الكاروتين والبوليفينول، لديهما خطر أقل للإصابة ببعض أنواع السرطان.

وجدت مراجعة أجريت عام 2024 لـ 15 دراسة أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات الدم من الكاروتينات انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 24٪ مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى مستويات الدورة الدموية.

يوفر الخس أيضًا مركبات البوليفينول، مثل حمض الكافيين، والكايمبفيرول، والكيرسيتين. تشير الدراسات إلى أن مادة البوليفينول تحمي من الحالات الصحية الشائعة مثل أمراض التنكس العصبي وأمراض القلب والسكتة الدماغية من خلال دعم صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب وتنظيم مستويات الدهون في الدم.