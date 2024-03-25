منها تحسين المناعة.. 4 فوائد مهمة عند إضافة الجزر الأبيض لطعامك

يعد الجزر الأبيض من الخضروات، الجذرية الصالحة للأكل المعروفة بنكهتها الحلوة والجوزية والعديد من الفوائد الصحية، وهو ذات لون كريمي ولها شكل طويل.

ونستعرض في السطور التالية الفوائد العديدة لتناول الجزر الأبيض وذلك وفقا لما جاء في موقع "هيلث".

1- غني بمضادات الأكسدة

يعد الجزر الأبيض مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة هي مركبات تعزز الصحة وتحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم، والمعروفة بأنها تساهم في العديد من الحالات الصحية، يمكن أن يساهم الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة في العديد من العمليات المرضية المزمنة والحادة في أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والكلى والصفراوية.

يعد الجزر الأبيض مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وفيتامين E، مما يساهم في تحسين وظيفة المناعة، ومع ذلك يحتوي الجزر الأبيض أيضًا على الفورانوكومارين والفلافونويد والبولي أسيتيلين المرتبطة بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات ومضادة للميكروبات ومضادة للاكتئاب.

2- يدعم صحة الجهاز الهضمي

الجزر الأبيض غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يدعم انتظام الجهاز الهضمي وميكروبيوم الأمعاء الصحي، وتتميز الألياف القابلة للذوبان بتأثيرات البريبايوتك، حيث تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتحسن البيئة المعوية بشكل عام، كما أنه يجذب الماء إلى الجهاز الهضمي لجعل حركات الأمعاء أكثر سلاسة.

3- يحسن وظيفة المناعة

يدعم الجزر الأبيض أيضًا جهاز المناعة، لأنه غني بفيتامين سي، وهو أحد المغذيات الدقيقة المهمة ومضاد الأكسدة القوي الذي يعزز الدفاع المناعي من خلال دوره في الوظائف الخلوية المختلفة. كوب واحد من شرائح الجزر الأبيض الخام يوفر 22.6 ملليجرام من فيتامين C، أي 25% من القيمة اليومية الموصى بها.

4- خسارة الوزن

الجزر الأبيض منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، والتي يمكن أن تدعم جهود فقدان الوزن عند تضمينها في نظام غذائي متوازن. كوب واحد من شرائح الجزر الأبيض يوفر 6.5 جرام من الألياف و100 سعرة حرارية فقط.