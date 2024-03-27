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منوعات

لمواجهة الأرق في شهر رمضان.. أفضل 5 أطعمة لتعزيز إنتاج الميلاتونين

النوم
النوم

يعد الأرق أو ما يسمى قلة النوم من المشاكل التي يعاني منها كثيرون في رمضان، ويمكن أن يعطل العديد من وظائف الجسم ويؤثر على الصحة، وفيما يلي 5 أطعمة تساعدك في تحسين إنتاج الميلاتونين.

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رمضان 2024.. قائمة أطعمة تًساعدك على التخلص من الأرق خلال الشهر المبارك

أفضل 5 أطعمة لتعزيز إنتاج الميلاتونين

يعرف عن الميلاتونين أنه هرمون أساسي ينتجه دماغك استجابة للظلام، من خلال التعرض لأشعة الشمس، والنوم في غرفة مظلمة، وإدارة التوتر، وتناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، يمكن أن يعزز إفرازه، وذلك وفقًا "Hindustan times".

1. شاي البابونج: كوب من شاي البابونج قبل النوم يمكن أن يساعد في الاسترخاء وإنتاج الميلاتونين. يحتوي على الأبيجينين الذي يتفاعل مع المستقبلات في الدماغ ويقلل القلق ويعزز الاسترخاء.

2 - جوزة الطيب: من التوابل الشعبية التي توجد غالبًا في كافة المطابخ، ويمكن أن تلعب دورًا هامًا في تحفيز النوم، لأنها يحتوي على مادة الميريستيسين، والتي قد يكون لها تأثيرات نفسية خفيفة. 

3 - الهيل: المعروف أيضًا باسم الحبهان، يمكن أن يساعد هذا التوابل الرائع في ضمان نوم جيد ليلًا. يساعد على النوم وله رائحة طيبة. كما أن لديها فوائد الجهاز الهضمي المحتملة. 

4 - بذور الكزبرة: ويطلق عليها الضنية أو بذور الكزبرة التي تحتوي على عنصر المغنيسيوم الذي له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، ويغطي الشعور بالأسترخاء، وذلك من خلال غلي الحبوب وتناول الماء كامشروب ساخن.

5 -  اشواجاندا: عشب قوي حسب أراء أطباء علم النفس، يقلل مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر الذي ينتجه الجسم، من خلال تعزيز حالة أكثر استرخاء وتحسين نوعية النوم، لذلك ينصح به لكن تحت إشراف طبيبك الخاص.

الأرق رمضان الميلاتونين إنتاج الميلاتونين شاى البابونج

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