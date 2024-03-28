موعد العيد الصغير 2024 وأبرز رسائل التهنئة

موعد العيد الصغير ٢٠٢٤ من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها المواطن المصري، خاصة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم لعام 2024.

يبحث الكثير من أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد العيد الصغير ٢٠٢٤، لذلك يرصد “الدستور” في تقريره، موعد العيد الصغير ٢٠٢٤ وأبرز رسائل التهنئة، وإرسالها للأصدقاء والأقارب، وإليكم التفاصيل:

موعد العيد الصغير 2024

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، وبذلك يكون موعد أول أيام عيد الفطر هو يوم الأربعاء 10 إبريل 2024.

موعد إجازة العيد الصغير ٢٠٢٤

تم تحديد أجندة العطلات الرسمية التي نُشرت في بداية العام الحالي، وتضمنت موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر، حيث تم تحديد أنها تستمر لمدة 3 أيام، ابتداءً من يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 (أول أيام عيد الفطر) وحتى يوم الجمعة 12 إبريل المقبل (ثالث أيام العيد).

رسائل تهنئة بمناسبة العيد الصغير 2024

1 - تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.

2 - مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الفطر نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.

3 - أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

4 - هَلْت الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

5 - تطيب الأيام بقدوم عيد الفطر السعيد ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية جميعا

6 - رمضان راحل والعيد داخل، فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.

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