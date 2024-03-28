حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل مهلبية قمر الدين

يمكنك الآن تجهيز قمر الدين مهلبية لأسرتك بطريقة سهلة وبسيطة وباستخدام مقادير متوفرة لديكي في المنزل، لذلك تتبعي السطور التالية من “الدستور” لصناعة أفضل الحلويات في شهر رمضان الكريم.

حلويات رمضان 2024

طريقة عمل قمر الدين مهلبية

نقع شرائح قمر الدين لقطع حتى تكون سهلة وسريعة الذوبان.

إذا خرج مزيج قمر الدين به كتل.

من الممكن ضربه في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على مهلبية قمر الدين بقوام مناسب وبدون تكتلات.

من الممكن تزيين مهلبية قمر الدين بأي شيء على حسب الرغبة.





خطوات طريقة عمل قمر الدين مهلبية

مقادير خليط قمر الدين:

باكيت قمر الدين كوب واحد من السكر.

3 أكواب من الماء.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتين صغيرتين من ماء الورد.

مدة طريقة عمل قمر الدين مهلبية

نحضر قمر الدين ونقطعه لقطع متوسطة الحجم، ونضعه في وعاء مع ماء، ونترك الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي الخليط ويذوب قمر الدين في الماء.

نقوم بإضافة سكر لخليط قمر الدين ويتم التقليب حتى يختفي السكر في الخليط.

نحضر كوب ماء ونملأ نصفه بالماء ونضع فيه النشا، ونقلب حتى يذوب النشا في الماء.

نقوم بإضافة خليط النشا لخليط قمر الدين ونقلب حتى نحصل على قوام مهلبية قمر الدين الغليظ.

نسكب مهلبية قمر الدين ونزينها بالمكسرات ونتركها حتى تبرد.

طريقة عمل عصير القمر الدين

قطع معجون المشمش المجفف إلى 2 بوصة مربعات، انقلي المزيج إلى الخلاط وأضيفي 6 أكواب من الماء الدافئ، غطيه واتركيه ينقع حتى يلين حوالي 4 ساعات.

أضف 1/4 كوب من السكر المحبب واخلطهم حتى يصبح المزيج ناعمًا، ضع مصفاة شبكية رفيعة على إبريق أو فوق وعاء كبير أو صب خليط المشمش من خلال المصفاة واضغط على المواد الصلبة لاستخراج أكبر قدر ممكن من السائل، تخلص من محتويات المصفاة، وأضف 6 أكواب من الماء البارد إلى الخليط المصفى وحركه حتى يمتزج.

تصب في أكواب مملوءة بالثلج وتزين كل كوب بغصن من النعناع الطازج.

يهمك أيضا: