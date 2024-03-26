حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل كيكة الجلاش بطريقتين مختلفتين في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

تقدم الدستور خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها، وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

طريقة عمل كيكة الجلاش في المنزل بطريقة سهلة

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل كيكة الجلاش بشكل مختلف تماما وسهل، فالجلاش واحدة من أهم الوصفات الحلوة المحببة للمصريين خاصة في شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل كيكة الجلاش



مقادير طريقة عمل كيكة الجلاش

لفة جلاش.

السكر: ربع كوب سكر.

الزبادي: 2 علبة زبادي.

البيض: عدد 3 بيضات احمر.

الفانيليا: ١ ملعقة صغيرة فانيليا.

البيكنج بودر: ١ ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

الليمون: عصير ثمرة ليمونة كبيرة.

الزيت: نصف كوب زيت عباد شمس.

تحضير طريقة عمل كيكة الجلاش

الخطوة الأولى:

نبطن الصينية بالقليل من الدقيق والزيت، ثم نضرب السكر مع الزبادي والبيض والفانيليا والبكينج باودر والزيت مع بعضها في الخلاط.

الخطوة الثانية:

نحضر صينية ونحضر ورقة من الجلاش ونكرمشها ونضعها في الصينية ونكرر الأمر مع باقي ورق الجلاش ونرتبهم جنبًا إلى جنب في الصينية، ثم نصب الخليط على الجلاش.

الخطوة الثالثة:

ندخل الصينية الفرن 20 دقيقة على درجة حرارة 180، ثم نخرجها من الفرن ونغمرها بالشراب الحلو.



طريقة عمل كيكة الجلاش بالقرفة والمكسرات

المكونات

لفة جلاش.

الحليب: 2 كوب حليب.

البيض: عدد 3 بيض احمر.

القرفة: نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

الزبدة: ثلث كوب زبدة سائلة.

زبيب ومكسرات.

الفانيليا: ١ ملعقة كبيرة من الفانيليا.

السكر: 4 ملاعق كبيرة سكر.



تحضير طريقة عمل كيكة الجلاش بالقرفة والمكسرات

الخطوة الأولى:

نسخن الفرن إلى 180 درجة، بعد ذلك ندهن الصينية بالزبدة السائلة، ثم نحضر كل لفتين من عجين الجلاش ونغلق عليها قبضتنا ثم نضعها فى صينية الخبز.

الخطوة الثانية:

نخلط باقى المكونات معًا، ثم نصب الخليط فوق الجلاش ثم نجعله متساويًا، بعد ذلك نضع الصينية فى الفرن الساخن ونتركها حتى تتحمر، ثم نخرج كيك الجلاش من الفرن ونصب عليه الشربات البارد.