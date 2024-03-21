حلويات رمضان|طريقة تحضير قطايف رمضان بسهولة أفضل من المحلات

تسعى النساء لمعرفة طريقة تحضير قطايف رمضان في المنزل بسهولة، حيث يكون يومهن في شهر رمضان مليئًا بالمهام الحياتية والدينية، مثل أداء الصلاة في مواعيدها وقراءة القرآن الكريم، ثم يأتي تحضير الوجبات التي تحبها الأسرة. لذا، يبحثن عن طرق سهلة لتوفير الوقت والجهد في تحضير قطايف رمضان.

قطايف رمضان في المنزل

وفي إطار تقديم موقع "الدستور" كافة الأخبار والموضوعات الخدمية للقراء في مختلف المجالات، يستعرض لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير قطايف رمضان في المنزل بمكونات تشبه تلك الموجودة في المحلات.

خطوات تحضير عجينة قطايف رمضان في المنزل

يمكنك تحضير عجينة القطايف في المنزل بسهولة باتباع الوصفة التالية:

- امزج 2 كوب من الدقيق مع نصف كوب من السميد ونصف كوب من السكر.

- أضف 3 كوب من الماء الفاتر وامزج جيدًا.

- ثم أضف 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة بسيطة من الملح.

- اترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة قبل استخدامها لتحضير القطايف.

بهذه الطريقة يمكنك الحصول على عجينة قطايف مثل تلك المتوفرة في المحلات.

طريقة تحضير قطايف رمضان بسهولة وكأنها من المحلات

1. نقوم بوضع جميع مكونات عجينة القطايف في الخلاط ونقوم بالخلط بشكل جيد حتى تصبح العجينة سائلة ومتجانسة مثل عجينة المحلات.

2. نصب الخليط في كوب أو إناء بحافة أو قمع لتسهيل صب القطايف بحجم صغير.

3. نسخن مقلاة غير قابلة للالتصاق ونصب العجينة داخلها على شكل دوائر.

4. ننتظر حتى تظهر الفقاعات على سطح القطايف وتصبح ذهبية من الأسفل.

5. نقوم بتبريد القطايف على قطعة قماش قطنية.

6. نقوم بحشو القطايف بالنوتيلا أو المكسرات أو الفواكه ونقوم بإغلاقها بالشكل المعتاد.

7. نقوم بقلي القطايف في زيت غزير وبعد إخراجها نقوم بتغميسها في الشراب الثقيل.

8. نزين القطايف بالمكسرات وتكون جاهزة للتقديم كوجبة خفيفة في رمضان.

طريقة تحضير شربات قطايف رمضان في المنزل

يمكن تحضير شربات القطايف في البيت بوضع 2 كوب سكر و1 كوب ماء في قدر عميق وتركها تغلي على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تمامًا. بمجرد الغليان، يضاف عصير نصف ليمونة ويترك المزيج يغلي لمدة 10 دقائق إضافية. ثم يضاف العسل وماء الزهر، ويترك المزيج يغلي لمدة 5 دقائق إضافية. بعد ذلك، يترك الشربات يبرد تمامًا ويضاف القطر حسب الذوق.

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