الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حلويات رمضان|طريقة تحضير قطايف رمضان بسهولة أفضل من المحلات

قطايف
قطايف

تسعى النساء لمعرفة طريقة تحضير قطايف رمضان في المنزل بسهولة، حيث يكون يومهن في شهر رمضان مليئًا بالمهام الحياتية والدينية، مثل أداء الصلاة في مواعيدها وقراءة القرآن الكريم، ثم يأتي تحضير الوجبات التي تحبها الأسرة. لذا، يبحثن عن طرق سهلة لتوفير الوقت والجهد في تحضير قطايف رمضان.

 

قطايف رمضان في المنزل

وفي إطار تقديم موقع "الدستور" كافة الأخبار والموضوعات الخدمية للقراء في مختلف المجالات، يستعرض لكم اليوم طريقة سهلة لتحضير قطايف رمضان في المنزل بمكونات تشبه تلك الموجودة في المحلات.

 

خطوات تحضير عجينة قطايف رمضان في المنزل

يمكنك تحضير عجينة القطايف في المنزل بسهولة باتباع الوصفة التالية:

- امزج 2 كوب من الدقيق مع نصف كوب من السميد ونصف كوب من السكر.

- أضف 3 كوب من الماء الفاتر وامزج جيدًا.

- ثم أضف 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة بسيطة من الملح.

- اترك العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة قبل استخدامها لتحضير القطايف.

بهذه الطريقة يمكنك الحصول على عجينة قطايف مثل تلك المتوفرة في المحلات.

طريقة تحضير القطايف الحادقة المحشوة باللحمة المفرومة والجبن

حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل القطايف بحشوة الجوز والقشطة في المنزل

حلويات شهر رمضان بطرق مختلفة.. طريقة عمل القطايف في البيت

طريقة تحضير قطايف رمضان بسهولة وكأنها من المحلات

1. نقوم بوضع جميع مكونات عجينة القطايف في الخلاط ونقوم بالخلط بشكل جيد حتى تصبح العجينة سائلة ومتجانسة مثل عجينة المحلات.

2. نصب الخليط في كوب أو إناء بحافة أو قمع لتسهيل صب القطايف بحجم صغير.

3. نسخن مقلاة غير قابلة للالتصاق ونصب العجينة داخلها على شكل دوائر.

4. ننتظر حتى تظهر الفقاعات على سطح القطايف وتصبح ذهبية من الأسفل.

5. نقوم بتبريد القطايف على قطعة قماش قطنية.

6. نقوم بحشو القطايف بالنوتيلا أو المكسرات أو الفواكه ونقوم بإغلاقها بالشكل المعتاد.

7. نقوم بقلي القطايف في زيت غزير وبعد إخراجها نقوم بتغميسها في الشراب الثقيل.

8. نزين القطايف بالمكسرات وتكون جاهزة للتقديم كوجبة خفيفة في رمضان.

 

طريقة تحضير شربات قطايف رمضان في المنزل 

يمكن تحضير شربات القطايف في البيت بوضع 2 كوب سكر و1 كوب ماء في قدر عميق وتركها تغلي على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تمامًا. بمجرد الغليان، يضاف عصير نصف ليمونة ويترك المزيج يغلي لمدة 10 دقائق إضافية. ثم يضاف العسل وماء الزهر، ويترك المزيج يغلي لمدة 5 دقائق إضافية. بعد ذلك، يترك الشربات يبرد تمامًا ويضاف القطر حسب الذوق.
إقرأ أيضًا: طريقة تحضير القطايف الحادقة المحشوة باللحمة المفرومة والجبن

قطايف رمضان خطوات تحضير عجينة قطايف خطوات تحضير عجينة قطايف رمضان طريقة تحضير شربات قطايف رمضان عجينة قطايف رمضان

مواد متعلقة

طريقة عمل الزبادي في المنزل.. وصفات سهلة وشهية

طريقة تحضير القطايف الحادقة المحشوة باللحمة المفرومة والجبن

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف مدرسة تابعة للأونروا فى غزة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة قلقيلية

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة