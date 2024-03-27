مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صدفة الحلقة 17.. تواصل ريهام حجاج محاولاتها لإقناع شقيقتها لإجبار والدها “خالد الصاوي” على الاعتراف بها كابنة شرعية منه.

مسلسل صدفة الحلقة 17.. خالد الصاوي يبحث عن طريقة للتخلص من ريهام حجاج

وخلال أحداث مسلسل صدفة، طلبت «هالة» سلوى خطاب، التي تجسد دور زوجة خالد الصاوي، من الأخير، التنازل عن ممتلكاته لها بشكل كامل، والتخلص تمامًا من «صدفة» إذ حاولت هي قتلها من قبل ولكنها فشلت، لتطلب من الأخير تولي المهمة.

وتبرز أحداث مسلسل صدفة الحلقة 17، ما يمكن أن يفعله «فؤاد» خالد الصاوي، تجاه ابنته «صدفة»، فهل يخضع لتهديدات «هالة» زوجته للحفاظ على ثروته وممتلكاته، أم يترك «صدفة»؟.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 17

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.