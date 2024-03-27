مسلسل صدفة الحلقة 17.. "هالة" تساوم "فؤاد" على قتل صدفة

مسلسل صدفة الحلقة 17.. تواصل ريهام حجاج محاولاتها لإقناع شقيقتها لإجبار والدها “خالد الصاوي” على الاعتراف بها كابنة شرعية منه.



مسلسل صدفة الحلقة 17

تنجح "صدفة" في كسب قلوب شقيقتيها “فرح” نور إيهاب، و"منار" ميار الغيطي والتقرب منهما.

تحاول “هالة” سلوى خطاب، قتل “صدفة” ريهام حجاج، وطلبت منها الابتعاد عن ابنتيها واعتدت عليها لفظيا.

وطلبت “منار” ميار الغيطي، من والدها خالد الصاوي ووالدتها سلوى خطاب أن يبتعدا عن صدفة.

وحملت مفاجاة من سلوي الخطاب التي حرضت علي قتل ريهام حجاج حيث قررت “هالة” سلوي خطاب، مساومة “فؤاد” خالد الصاوي، على التنازل عن طلب الطلاق وعن كتابة ممتلكاته باسمها ولكن مقابل قتل “صدفة”.

وفي أحداث اليوم من مسلسل “صدفة” تعمل الأسرة جاهدة على الوقوف بجانب "ميار الغيطي" التي قررت الانتحار للتخلص من الشعور بالذنب، خاصة بعد أن تركها زوجها بعد إحتشاف خيانتها له.

ويدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول حياة «ميس صدفة » مدرسة التاريخ، التي تقع في العديد من المشكلات بمحض الصدفة، تقلب حياتها رأسا على عقب.



مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 18

يعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.



مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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