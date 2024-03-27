موعد إعادة عرض الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

مسلسلات رمضان 2024..

مع تصاعد أحداث مسلسل صيد العقارب، يكثر البحث عنه من قِبل روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك لمعرفة مواعيد عرضه، ومواعيد إعادة الحلقات للمسلسل الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن.

وترصد "الدستور" موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق" الحلقة 16، في سياق السطور التالية.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 16

يعرض الحلقة الـ 16 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

وتعرض الحلقة الـ 16 من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل احداث الحلقة 16

تصاعدت أحداث الحلقة الـ 16 وزادت محاولات عايدة (غادة عبدالرازق) في البحث عن سامح الغول (أحمد ماجد)، بسبب قتله لشقيقها علي ضرغام (محمود عبد المغني)، حتي أنها زرعت أجهزة تصنت داخل عائلة إسماعيل الغول (رياض الخولي) وفي شركته، ورفض ياسين (محمد علاء جاميكا)، ما يفعله ووالده، وزوجته، وقرر الابتعاد وتصاعدت الأحداث.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 17

مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

قناة cbc، ومن خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.