موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ"غادة عبدالرازق" الحلقة 16

يبحث الكثير من متابعي دراما رمضان 2024 عن موعد إعادة عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 من بطولة غادة عبدالرازق ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذي يحظي بنسبة مشاهدة على منصة ووتش إت.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 16

مواعيد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 له مواعيد مختلفة، حيث يمكن متابعته في تمام الساعة الـ9:30 مساءً، وأيضا اليوم التالي في تمام الساعة الـ1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية ووتش إت.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 16

دارت أحداث الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب حول وصول غادة عبدالرازق لحبل جديد في قضية قتل شقيقها، وتهديدها للسكرتيرة بتشويهها بماء النار، وخطة معتز لإنقاذ سامح من ورطته، وكشف مجدي بدر أخطر سر عن إسماعيل الغول، ورغبة غادة عبدالرازق في زرع أجهزة تصنت في بيت الغول.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 17

ومن المقرر عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 في تمام الساعة 7.30 مساء يوميًا على منصة ووتش إت والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

ويبحث كثير من مشاهدي الدراما في رمضان عن موعد مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السابعة عشرة حيث يذاع على قناة سي بي سي في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامٍ، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.