مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 16.. ماركو يلزم الغول بدفع 4 ملايين دولار خلال أسبوع

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، حيث ظهر ماركو عوض مافيا أوكرانيا، في مقابلة مع رياض الخولي "إسماعيل الغول"، وأخبره بتفاصيل الاتفاق المبرم مع نجله سامح الغول.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة16

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 16، وقال ماركو لاسماعيل الغول إن نجله سامح اتفق معه على 10 ملايين دولار، 5 ملايين كاش والباقي سوف يرسلهم 4 ملايين للحصول على نسبته، ورغم أن النسبة كثيرة إلا أنه وافق على اتفاقه، واتفق مع سامح أن فور وصول البضاعة إلى مصر، يتم تحويل الأموال لأن أصحاب البضاعة مافيا كلمتهم سيف يقطع الرقاب وأنه حال عدم تحويل الأموال لن يمنعهم أحد من الوصول لحقهم.

وقال الخولي لماركو، إن البضاعة لم تصل إلة أصحابها في محاولة جديدة منه للمراوغة، وسأله ماركو عن سبب عدم وصول باقي أمواله فرد ماركو أن حقي عند سامح 4 ملايين دولار وأمامك مهلة أسبوع فقط لا غير.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.