مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. مجدي بدر يكشف أخطر سر عن إسماعيل الغول

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، حيث تقابل مجدي بدر صهر عائلة الغول مع غادة عبدالرازق داخل جراج بالقاهرة، وسلمها حافظة مستندات تطيح بعائلة الغول، ودار بينهما حديث بدأته غادة بسؤال لماذا تقوم بذلك.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 16، مجدي بدر صهر الغول، قال عائلة الغول تسببوا في أذيتي وإيذاء نجلي وبسببهم خسرتعملي ومنصبي الذي كنت أحلم به، ووأفقدوا احترامي لدى أبنائي، وأجبروا ابني الكبير على الهروب بصحبة عروسته التي يحبها، عائلة الغول دمروني تماما، ولا بد أن يدفعوا ثمن ما فعلوه، وأن سعيد بمساعدتي لك فيما تفعلين، ربما يعود احترامي لي مرة أخرى، ووعدها أنه سوف يدعمها.

وكشف مجدي بدر، خلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 16، عن ثغرة تجبر إسماعيل الغول على التواجد في ورطة التزوير للأبد، إسماعيل الغول شكاك وخائن، وكل الكوارث التي ارتكبها ينقصها ورقة على الكمبيوتر الشخصب الخاص به داخل مكتبه، ولو وصلتي لتلك الأوراق لن يخرج من تلك القضايا للأبد.

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مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن