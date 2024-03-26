مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. خطة شيطانية لإخفاء سامح الغول عن عيون عايدة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. ظهر رياض الخولي " اسماعيل الغول" داخل مقر شركته بصحبة زوجته سيمون وعشيقها احمد جمال سعيد " معتز" وظهرت عليه حالة من التوتر الشديد.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16

احتد رياض الخولي على معتز خلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 ، وتعامل معه بمنتهى الشدة والسوء خوفا على نجله، وكشف معتزلـ اسماعيل الغول، أنه اتفق مع شخص يعمل بالهجرة الغير شرعية، اسمه حماده الحوت ويعمل سرا في هذا المجال وهو الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بتسفير سامح الغول خارج مصر، بدون أن يعلم حسان بيه تاجر الكوكايين.

اقرأ ايضا

وضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 ، أرسل شخص باوراق مزورة تحمل إسم سامح الغول وجلس معه على أنه سامح الغول واتفق معه وأخذ عربون وسلمه البسبور وكل الأوراق، وسوف يتوجه لركوب مركب الهجرة الغير شرعية، وفي حال غرق هذا الشاب سوف نقوم بإعلام الجميع أن سامح الغول مات، وإن حدث غير ذلك، سيكون نجحنا في تهريب سامح خارج مصر، وبهذا يتوقف حسان وغادة عن البحث عنه، وأنه قد نفذ بالفعل.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.