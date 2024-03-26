مسلسل صيد العقارب الحلقة 16..  غادة عبالرازق تهدد دينا بحرق وجهها بمياه النار

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة16 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، حيث قام ريمون بخطف دينا سكرتيرة شركة أل ضرغام، التي سلمت عماد صفوت " هشام" زوج شقيقة غادة عبدالرازق أوراق هامة عن الشحنة التي تم استيرادها من أوكرانيا وتم دس الهيروين فيها، قوالت لها انتي خاينة والخائن بيولعه فيه حي، وههدتها بإلقاء مياه نار على وجهها

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 16

في مسلسل صيد العقارب الحلقة16، وكشف دينا أن شوقي زوج شقيقة غادة عبدالرازق هو من طلب منها تصوير كافة الأوراق، بعد أن أوصل إليها أنه يحافظ غلى الشركة من الخراب.

وطلبت غادة عبدالرازق من دينا يجب أن تنفذه حتى تغفر لها ما فعلته، وقالت له اتفقنا

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن