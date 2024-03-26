الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 16.. معتز يطلب من إسماعيل الغول الزواج من ابنته ولاء

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

عرض معتز على الفنان رياض الخولي الذي يقوم بدور إسماعيل الغول، خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزواج من ابنته ولاء، وذلك بعدما قال الغول له أن يطلب ما يريد منه، ليكافئه على خطته في تأمين ابنه سامح الغول. 

 

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 16

وقبل أن يرد إسماعيل الغول على طلب معتز للزواج من ابنته ولاء، جاء إليه اتصالا هاتفيا يعرف منه حريق مخزن السويس الذي بادخله بضائع بقيمة 4 مليون جنيه، وهذا منعه من الرد على طلب معتز، والأحداث القادمة ستكشف موافقته من رفضه.

 

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مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة عشر

 

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل صيد العقارب

 

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

 

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن

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