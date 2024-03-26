الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب حلقة 15.. ياسين يطلب من شيكا مراقبة عايدة ويطلب: متقولش لحد مكاني

جانب من الأحداث
جانب من الأحداث

هدئ الفنان محمد علاء، شيكا الذي يعمل معه، وأكد له أن عايدة  تحبه كثيرا، لكنها غاضبة من موت أخيها، لذلك عذبته رغما عنها، وذلك خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل صيد العقارب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،

أحداث الحلقة 15 مسلسل صيد العقارب

وكشف ياسين أنه سيسافر ويختفي عن الأنظار، طالبا من أن يراقب عايدة بقوله: “وعينك على عايدة بس من بعيد، ومتكشفش مكاني لحد”.

مسلسل صيد العقارب

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 15

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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