صيد العقارب حلقة 14.. غادة عبدالرازق تخطف شيكا وتعذبه

خدعت الفنانة غادة عبدالرازق في دور عايدة بمسلسل صيد العقارب حلقة 14، زوجها ياسين الذي يقوم بدوره الفنان محمد علاء جمايكا، لتعرف عن طريقه مكان أخيه سامح الغول الذي قتل أخيها علي، وذلك ضمن أحداث الحلقة 14 مسلسل صيد العقارب، فاكتشفت أنه أرسل رسالة لوكيشن لشيكا الذي يعمل معه، ليوصل إسماعيل الغول إلى سامح ابنه.

أحداث الحلقة 14 مسلسل صيد العقارب

وبعدما عرفت هذه المعلومات، تسلسلت من جانبه وهو نائم وتركته، لتهرب وتكلم رجالها ليختطفوا شيكا، وظلت تأمرهم يعذبونه حتى سال الدم من وجهه، لكنه لم يعترف ويقول لها معلومة واحدة، فتركته بعدها وذهبت لاقتناعها أنه لن يتحدث.

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 14

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب



ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب



ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.