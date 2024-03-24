"صيد العقارب" حلقة 14.. غادة عبدالرازق تعرف سبب قتل أخيها ومصير الغول “الإعدام”

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق للفنان أحمد ماهر، الذي يلعب دور والدها حسن ضرغام في مسلسل صيد العقارب، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سرًا كبيرًا عرفته عن طريقة خادمة عائلة إسماعيل الغول، وهو أن سبب قتل أخيها علي ضرغام كان اكتشافه عمل سامح الغول في المخدرات، فتسبب ذلك في اندفاع سامح الغول وقتل علي، حتى لا ينكشف سره.

أحداث مسلسل صيد العقارب حلقة 14

ظهر على حسن ضرغام ملامح الفحة العارمة، وظل يردد: الحمدلله ابني مات راجل بيدافع عن الحق والشرف، الحمدلله نصفته من عندك يارب"، لتؤكد له عايدة التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبدالرازق أن القضية بهذه الطريقة لن تكون قضية قتل بالخطأ، بل قتل عن طريق الإصرار والترصد.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة CBC، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما، خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم “صيد العقارب” كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.