مسلسل صيد العقارب الحلقة 14.. رياض الخولي يكشف خط سير سفر ابنه

كشف الفنان رياض الخولي خط سير سفر ابنه في مسلسل صيد العقارب حلقة 14، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قال لزوجته سميحة التي تقوم بدورها الفنانة سيمون، أن هناك مشاكل في سفر ابنه سامح الغول، بسبب بعض الشراكات القديمة التي بها مشاكل متورط فيها، فيما يخص المخدرات، لذلك متخوفا بشكل مبالغ فيه من عدم إمكانية سفر ابنه للخارج للهروب من مصير السجن أو الإعدام بعد قتله علي ضرغام.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 14

وفي خلفية المشهد كانت تتصنت الخادمة علي رياض الخولي وسيمون، وذلك لإخبار الفنانة غادة عبدالرازق، بما يجري في بيت إسماعيل الغول، حتى تكمل مسيرتها في الانتقام لأخيها.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن