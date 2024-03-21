الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. الشيخ مصطفى لـ"فاطمة": بنتك وجوزها نصفوا الحب

جانب من الأحداث
جانب من الأحداث

تحاور الشيخ مصطفى مع اخته فاطمة، في أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل صيد العقارب، ليقنعها بأن ترحم ابنتها نورا بعد زواجها من أدهم سرا، ولكن فاطمة عارضته وظلت تذكره بقتل علي ويتم أولاده الذين أخذ والدهم منهم غدرا.

أحداث الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب

وواصل الشيخ مصطفى إقناعه لفاطمة وقال لها إن علي بذات نفسه لا يرضيه ما يحدث بين العائلتين، وهو الآن لا يرضيه ما يحدث والكره الذي حاوط العائلتين، مؤكدا لها أن نورا لم تجلب لهم العار قائلا: “بنتك وجوزها نصفوا الحب يا فاطمة، الحب اللي محدش فينا عرف ينصفه غيرهم، مستكترين في جوز عيال ينصفوا الحب عشان انتم في صف الشيطان؟”

الحلقة الـ11 من مسلسل صيد العقارب

واستكمل الشيخ مصطفى: علي كان طول عمره واقف وصف الحب وموقفش في صف الشيطان، هيجي دلوقت ويقف في صفه الشيطان؟ على زعلان على اللي احنا وصلناله، ولو بتحبيه بجد اغزي شيطانك وسيبي العيال تفرح.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 11

يعرض الحلقة الـ 11 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة سي بي سي، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

سي بي سي، سي بي سي دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، محمد علي رزق، منال سلامة، عايدة فهمي، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

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