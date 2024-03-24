صيد العقارب حلقة 14.. فاطمة لعايدة: أنا سبب كسرة العيلة

تحدثت فاطمة ضرغام مع أختها عايدة ضرغام، في أحداث الحلقة 14 من مسلسل صيد العقارب، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث عبرت لها عن حزنها أنها كانت سببا في كسرة عائلة ضرغام، بسبب زوجها الذي يغار من عايدة ويريد الاستيلاء على العمل، وبسبب ابنتها نورا التي تزوجت أدهم الغول بكونه من العائلة المعادية لهم بعد قتلهم لـ علي شقيق عايدة وفاطمة.

أحداث الحلقة 14 مسلسل صيد العقارب

وخففت عايدة عن اختها وأكدت لها أن عائلة ضرغام لا شيئ يكسرها، فزوج أختها معذرو فيما يشعر به، لأن لديه عقدة نقص، بينما ابنة أختها حتى لو أخطأت فلها عذرها من أجل الحب، وهي ضعفت وانساقت وراء مشاعرها، لكنها رغم ذلك لابد أن تُحاسب على خطأها قائلة: اللي مش قادر يتحكم في مشاعره لازم حد يحكمه عشان ميغلطش في حق نفسه ولا في حق أهله.

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 14



مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر



ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب



ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب



ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.