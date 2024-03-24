الإثنين 25 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

صيد العقارب الحلقة 14.. إسماعيل الغول يخدع حسان: حاجتك أخدتها عيلة ضرغام

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

خدع الفنان رياض الخولي الذي يقوم بدور إسماعيل الغول، حسان الذي تشارك معه سامح الغول في تجارة المخدرات، وذلك خلال أحداث الحلقة 14 في مسلسل صيد العقارب التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث ظل يقنعه أن المخدرات ليست معه، وإنما مع عائلة ضرغام.

أحداث الحلقة 14 مسلسل صيد العقارب

وقال إسماعيل الغول لـ حسان: حاجتك مش عندي، خدتها عيلة ضرغام، كنا فاكرين إن علي ضرغام ملاك، ولكنه نصب على إبني حتى يأخذ منه صفقة المخدرات، لذلك قتل ابني، ليؤكد له حسان أن هذه القصص لا تخصه، وكل ما يخصه الآن هو حصوله على بضاعته من المخدرات.

 

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 14

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن

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