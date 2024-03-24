"صيد العقارب" الحلقة 14.. ياسين يواجه عايدة بخيانتها: "عرفت ليه ربنا مرزقنيش بعيال منك"

واجه ياسين الغول الذي يقوم بدوره الفنان محمد علاء جمايكا عايدة ضرغام (غادة عبدالرازق)، بعدما خدعته واستغلت حبه لها، لتستخرج من هاتفه معلومات لمعرفة مكان شقيقه سامح الذي قتل أخيها علي، وذلك بعدما باتت معه ليلة لوحدهما بعد انفصالهما عن بعضهما كزوجين، حيث شعر بالخداع والخيانة منها.

مسلسل صيد العقارب حلقة 14

ظل جمايكا يعاتب عايدة لما فعلته معه وما فعلته مع شيكا الذي ضربته بشكل مبرح، ويذكرها كيف أحبها وأخلص لها، حتى أنه شكك في حبها له ليجرحها: “أنا عرفت ليه ربنا لحد دلوقت مرزقنيش بعيال منك، لترد عليه"، قائلة: "عندك حق، عشان ميطلعوش تجار مخدرات زي عمهم”.

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 14

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

يعد “صيد العقارب” دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم المسلسل كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.