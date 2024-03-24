مسلسل صيد العقارب 14.. ياسين يهاجم أخيه سامح: بتقتل علي ضرغام عشان المخدرات؟

هاجم الفنان محمد علاء جمايكا الذي يقوم بدور ياسين الغول، أخوه سامح الغول، في مسلسل صيد العقارب، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد اكتشافه تجارته بالمخدرات، وقتله لـ علي الغول بسبب اكتشاف هذه التجارة، حيث قال له: بتقتل علي ضرغام عشان المخدرات يا زبالة؟

أحداث الحلقة 14 مسلسل صيد العقارب

وتدخل إسماعيل الغول ليمنع ياسين من مهاجمته لأخيه، فيعتب عليه ياسين لمعرفته لسبب القتل، لكن إسماعيل يؤكد انه لم يعرف الأمر سوى من يوم واحد فقط، ولن يستطيع أن يسلم ابنه للعدالة، لأنه بهذه الطريقة سيلف حبل المنشقة حول رقبته، لأن القتل تحول من قتل خطأ، إلى جلب وهذا يعني أن سامح سيأخذ حكم إعدام بعد اكتشاف هذا الأمر.

وأكد ياسين أنه لن يكون له أي يد بعد اليوم في حماية أخيه سامح، وسيخرج نفسه من الأمر بشكل كامل، محذرا والده إسماعيل الغول: وخلي بالك الواد ده سرطان، لا هتعرف تعالجه ولا تخلص منه.

القنوات العارضة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 14



مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الرابعة عشر



ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب



ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب



ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.