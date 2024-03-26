مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق " الحلقة 16.. نقاش حاد بين بنتي الغول

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة اليوم، حيث ظهرت زوجة مصطفى درغام وشقيقتها ولاء أبناء عائلة الغول، وتسائلت الأولى عن كيفية موافقة الثانية عن سرعة موافقتها على الزواج من معتز في مواجهة بينهما، وقالت "لها أنتي بياعة جدا زي عائلتك".

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 16

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 16، قالت ولاء الغول: “يكفي عمري الذي ضاع مني بلا سبب، وأنا في الوقت الحالي أرى الحقيقة كاملة ولن أتعلق في الماضي، وأن أستحق أفضل من تامر ألف مرة ومعتز هو المناسب لي”.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة 16

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السادسة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.